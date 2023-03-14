Общество

Прокуратура Пскова проведет проверку в отношении ликвидируемой «Специализированной службы»

Прокуратура Пскова проведет проверку в отношении муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» на нарушения в обслуживании городской дамбы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«Принято решение о проверке гидротехнических сооружений, дамбе в Финском парке», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, «Специализированную службу» в Пскове на данный момент ликвидируют, недавно соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин. Срок ликвидации - 6 месяцев.