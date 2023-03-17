Общество

В Сочи задержали блогера-сыроеда по подозрению в истязании младенца

Жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в истязании младенца, задержали в Сочи, сообщает следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Видео: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего блогера-сыроеда.

Установлено, что фигурант с 33-летней сожительницей проживали в съемном жилье в поселке Вардане Лазаревского района Сочи.

По данным следствия, 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка.

«За квалифицированной помощью в больницу, в том числе и в последующем, сожители не обращались. После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта 2023 года в связи с ухудшением состояния здоровья младенца сожители самостоятельно решили отвезти ребенка в лечебное учреждение, однако мальчик скончался до его доставления в больницу», – отметили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что грудной ребенок российского блогера Максима Лютого умер от истощения в Сочи.

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Позднее задержали мать умершего младенца.