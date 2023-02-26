Грудной ребенок российского блогера умер от истощения

Грудной ребенок российского блогера Максима Лютого умер от истощения в Сочи. Вместе с его супругой Оксаной они сыроеды, солнцееды и онлайн-тренеры.
В Сочи переехали год назад из Санкт-Петербурга. Рожать решили на дому, без медицинской помощи. В роли акушера выступил сам Максим, пишет Telegram-канал «112».
В больницу ребенок попал только в начале марта. У малыша начались судороги и хрипы. Утром 8 марта супруги отвезли сына к врачам, которым оставалось только констатировать смерть младенца.
Блогер получил административный арест. На жену возбудили уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.