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Грудной ребенок российского блогера умер от истощения

Грудной ребенок российского блогера Максима Лютого умер от истощения в Сочи. Вместе с его супругой Оксаной они сыроеды, солнцееды и онлайн-тренеры.

В Сочи переехали год назад из Санкт-Петербурга. Рожать решили на дому, без медицинской помощи. В роли акушера выступил сам Максим, пишет Telegram-канал «112».

В больницу ребенок попал только в начале марта. У малыша начались судороги и хрипы. Утром 8 марта супруги отвезли сына к врачам, которым оставалось только констатировать смерть младенца.

Блогер получил административный арест. На жену возбудили уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.