Вакансии судей открыты в Великих Луках и Острове

Две вакансии судей открыты в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Квалификационной коллегии судей региона.
В регионе открыты вакансии:
Соответствующие документы и заявления, указанные в пункте 6 статьи 5 закона РФ от 26 июня 1992 года №3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов будут принимать с 24 марта по 24 апреля (до 17:30).
Приносить документы можно по адресу: город Псков, улица Розы Люксембург, дом №17/24, кабинет №112 (Псковский областной суд).
Справки по телефону: 59-02-14.