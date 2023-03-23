Общество

Депутаты Псковской городской Думы привились от коронавируса

Процедуру вакцинации от COVID-19 прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата ПГД, а также члены их семей сегодня, 23 марта. Всего - более 20 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Пункт вакцинации организовали в зале заседаний гордумы. Здесь проходил необходимый медицинский осмотр, делались прививки. При этом участники вакцинации могли выбрать вид вакцины – обычную или назальную в виде спрея.

«Я уже болела коронавирусом, после чего поняла, что прививаться от этой болезни не только нужно, но и необходимо. Тем более, что эта прививка переносится хорошо, а если ее не сделать – значит, добавить себе еще проблем со здоровьем», - отметила заместитель председателя городской Думы Ольга Федорова и рекомендовала всем, кто заботится о своем здоровье, не бояться прививок.

В гордуме напомнили, что псковские врачи призывают население активно прививаться от коронавируса. Для удобства псковичей на территории города практикуется выездная вакцинация. Сотрудники Псковской городской поликлиники осуществляют выезды на предприятия и в организации Пскова.