Общество

Четыре тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

Очередная партия вакцины от коронавируса — 4 тысячи доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») — поступила в Псковскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

«Вакцина уже направлена в Псков и Великие Луки, а в течение недели поступит в поликлинические отделения районных и межрайонных больниц, — отметила она. — Вакцина — безопасный и надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку»

В Псковской области вакцинация и ревакцинация ведется в поликлиниках по месту прикрепления, а также в ТЦ «Империал» в Пскове, и ТЦ «Апельсин» в Великих Луках, добавила председатель комитета.