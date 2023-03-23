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Общество

Наталья Мельникова о ТОСах в округе №5 и общении с избирателями в соцсетях

23.03.2023 17:09|ПсковКомментариев: 0

Новый, седьмой состав Псковской городской Думы приступил к работе в сентябре 2022 года. Что за это время удалось сделать депутату по округу №5 Наталье Мельниковой? С какими проблемами к ней обращаются избиратели? Успешно ли складывается общение с населением в социальных сетях? Активно ли жители создают ТОСы и реализуют проекты? На эти и другие процессы депутат ответила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Проблемы жителей округа

- Наталья Геннадьевна, ваш округ №5 – это территория Дома офицеров, Шабаны, в сторону Корытово. Территория неоднородна, непроста. Какие проблемы озвучивают жители микрорайона в ходе дворовых встреч? Что удается решить?

- Округ мне, действительно, не чужд, потому что я сама проживаю в округе №5. И проблемы округа мне достаточно известны, потому что я тоже хожу ногами по этому округу, я вижу, слышу своих соседей, слышу свой двор. Я живу и работаю в этом округе. Вы правильно сказали, что округ достаточно большой. Наверное, как и все округа, он, с одной стороны, сложный, с другой стороны, он интересен теми проблемами, которые есть.

Самое важное для меня, как я уже говорила, - прийти в городскую Думу для того, чтобы поработать совместно с администрацией города, с главой города для любимого Пскова и попытаться за этот созыв сделать так, чтобы сегодня в городе стало и комфортнее, и лучше жить всем.

В моем округе есть и Дом офицеров, это военная часть территории, я бы так сказала, это многоквартирные дома, это территория, которая сегодня принадлежит Министерству обороны. И там совершенно другой подход в решении задач. Сегодня мы говорим об этом открыто, что часть земли принадлежит Министерству обороны. Естественно, какие-то более глобальные и резкие телодвижения в рамках создания и комфортной среды, и благоустройства, и уборки, и содержания, конечно, здесь сложнее, чем в других микрорайонах моего округа. Тем не менее, мы это знаем, понимаем, и с администрацией города над этим работаем.

На этой территории (это и переулок Олега Зобова, и улица Мирная, и улица Космическая) мы сделали достаточно немало дел. Где-то поговорили с управляющими компаниями и косили траву, где-то поговорили с уборочными компаниями и убрали мусор, чтобы было комфортно людям жить, где-то сделали небольшую обрезку деревьев, где-то подсыпали ямы. То есть какие-то мелкие задачи на этой территории реализовывали уже на протяжении этого созыва.

Конечно, у меня есть и микрорайон Корытово, это частный сектор, там свои проблемы. Это совершенно, как мы говорим, другой социум. Тем не менее, там тоже есть свои проблемы, которые мы постепенно (мелкие) решали, тоже рассматривали.

- С какими проблемами к депутату обращаются жители частного сектора?

- Это касается и дорог, и освещения, у нас был мосток через речку, который нужно было сделать. Это и освещение, это и центральная дорога, которая была сделана на улице в Корытово, когда мы едем уже на окраину.

Обращение с ТКО

- Наталья Геннадьевна, и вы, и ваши коллеги все реже озвучиваете проблемы со сбором и транспортировкой ТКО. Вопрос уже урегулирован?

- Я бы, наверное, эту проблему оценила с двух сторон. Сегодня, действительно, контейнеры есть, мусорные площадки определены, и вывоз самих контейнеров осуществляется по графику. Но вторая проблема касается самого сбора мусора и нашей культуры. Очень много мусора, который выкидывают не в контейнер, а в канаву, например, а могут и около этого контейнера еще один мусоросборник себе организовать. И такие люди думают, что кто-то за ними должен убрать. Вот здесь, конечно, предъявлять претензии к поставщику, который вывозит этот мусор, мы не можем. Они контейнеры сегодня содержат, мусор регулярно вывозят. Несанкционированные свалки – это проблема уже людей и, к сожалению, она ложится на плечи управляющих компаний, которые должны их собирать, их должны каким-то образом вывозить, транспортировать и утилизировать. И это имеет, конечно, сложности. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, надо с этим работать.

Я ставила вопросы, как с этими несанкционированными свалками работать. В этом году мы планируем попробовать поставить видеонаблюдение, потому что и строительный мусор туда вывозится, и могут вообще шины выкидывать. 

- Это совершенно правильно, со свинством надо заканчивать.

- Да, поэтому мы будем с этим работать. Люди, которые живут в этом округе, системно платят деньги, они за вывоз абсолютно все платят, все это содержится. И нам бы хотелось, естественно, чтобы они жили в комфорте и в чистоте. Поэтому этим вопросом мы, конечно, тоже будем заниматься.

Развитие ТОСов

- Про ТОСы дальше поговорим. Развивают и вы, и ваши коллеги на своих территориях, я больше чем уверена. Честно, я скептик городских ТОСов. Вы верите в то, что они смогут работать?

- Вы знаете, не могу сказать, что я скептик. Сначала, когда мы начинали эту тему изучать, я к ней относилась осторожно.

- Конечно, потому что в городе люди избалованы деятельностью властей, депутатов, управляющих компаний. Зачем им еще и самоуправление?

- Вот вы правильно об этом говорите. Когда выходишь на какие-то встречи, все говорят, что тебе надо сделать – дайте, сделайте. Здесь же предлагается немного другая форма – перестроить сегодня взаимоотношения и отношение к городу, к своему микрорайону и к тому месту, где ты живешь. Безусловно, я говорю, нам всем важно и нужно жить в комфорте. От этого, во-первых, будет красота самого города. И человек, который живет в том или ином микрорайоне сегодня, хочет жить комфортно, хочет, чтобы у него были детские площадки, воркаут-площадки, ему хочется, чтобы были скамейки, скверы, чтобы был покос травы, чтобы были где-то шлагбаумы, чтобы не заезжал какой-то тяжелый транспорт, потому что это зона для прогулки детей или это спальный район. И вот эти все вопросы можно решить в рамках ТОСов.

- Наталья Геннадьевна, согласитесь, что это вопрос все-таки лидера?

- Безусловно, должны быть активные люди. Если пара или один человек сегодня заражаются этой идеей, если они понимают, знают и могут, безусловно, мы, депутаты, поможем. Мы не говорим, что мы в стороне, упаси Боже. Это задачи для совместной реализации, но нам нужен идейный человек. Тогда, конечно, движение пойдет. Мы проводили такие встречи, приглашали Елену Тимашову (начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области – ред.) к нам. И мы приводили примеры, которые сегодня есть в нашем округе. 

С другой стороны, под любой проект требуется определенная документация.

- Насколько я знаю, для ТОСов она и так упрощена?

- Она и так упрощена. Мы говорим им, что это не так сложно. Мало того, все управления, все комитеты нашей городской администрации и мы сами сегодня заточены на то, чтобы помочь. Важно сегодня проявить инициативу, важно войти в этот проект, важно сформулировать то, что ты сегодня хочешь сделать. И в рамках этого все начинают объединяться и решать эти задачи. И сегодня, наверное, это очень хороший инструмент, и мы тоже для себя ставим задачу сделать свой микрорайон самым лучшим, самым красивым, самым комфортным. 

Соцсети депутата 

- Многие ваши коллеги и вы, наверное, взяли на вооружение общение в социальных сетях. Это своя специфика в том смысле, что иногда пишут оскорбления с неавторизованных аккаунтов и так далее. Вы как-то ограничиваете своих пользователей? Всех ли подряд принимаете в друзья? Проверяете, в вашем ли округе живет человек? Опять же, работа депутата тяжела морально. Вы редко слышите «спасибо». Вы чаще слышите «должен», «обязан».

- Да, есть такое. Вы знаете, встречи у нас проходят по-разному. Туда люди приходят со своими эмоциями, это нормально. Поэтому встречи проходят всегда по-разному. Конечно, эмоций всегда много от этих встреч. Поэтому и в социальных сетях эта интерпретация, наложение идет такое же. Понимаете, в социальные сети люди выходят с каким-то возмущением, со своей какой-то просьбой, со своим каким-то требованием, со своими задачами.

Нет, я у себя не ограничиваю людей. Я, наоборот, говорю: «Давайте мы будем туда принимать всех людей», потому что очень многие вопросы связаны и со сферой моей работы. Мне сегодня очень важно узнать климат и настроения, мнения людей. Без этого не сделаются дела. И это нормально. Другое дело, что надо их разобрать, понять, с чем они связаны. Это эмоциональная составляющая или это все-таки составляющая, требующая проработки? Это уже другая сфера деятельности, которой мы занимаемся как депутаты, как психологи для того, чтобы четко понять. Что-то мы отдаем на город, что-то мы отдаем на федерацию. Есть и задачи, которые требуют федерального вмешательства, а есть те, которые требуют моего личного участия.

- Иногда достаточно выслушать.

- Конечно, иногда достаточно просто поговорить с человеком и понять сегодня его горе. Показать, что он не одинок и поручить какому-то комитету. Многие жалуются на здоровье: я болею, и мне сегодня требуется одно-другое. И комитет здравоохранения с нами активно в этой части работает. Социальные сети являются для нас помощником, чтобы мы сегодня видели климатическую составляющую моего микрорайона, который, я опять повторяю, должен быть самым лучшим. И мне очень важно, чтобы люди в этом микрорайоне тоже чувствовали себя очень комфортно. Поэтому мы на каждую жалобу отвечаем, делаем обсуждения, ставим какие-то сроки. Мы никого не выпускаем из этой сетки. Поэтому, конечно, эмоциональные вопросы дают очень существенные результаты, и нам от этого приятно.

- Но предпочитаете чаще общаться очно, правильно я понимаю? Потому что был период коронавируса, когда мы все жили в онлайне, и мне не хватало простого человеческого общения, буду говорить за себя.

- Вы знаете, когда был коронавирус, это, наверное, была спасательная палочка-выручалочка, потому что людям было, куда писать. Это был формат той жизни. А вот что касается предвыборной кампании, мне было очень приятно услышать спектр вопросов. Почему? Потому что жители неравнодушны. Хуже всего, когда ты приходишь на встречу, а там один, два человека. И ты понимаешь, что людям ничего не надо. Это тоже не формат. Когда ты приходишь, есть бурные встречи, когда люди готовы с тобой общаться и быть, а после ковида мы, действительно, это почувствовали, когда мы собирали в наших дворах достаточно большое количество людей и слышали различные вопросы. И мы поняли, что люди хотят общаться, а они сегодня выходят, они рады даже друг друга просто были увидеть и обсудить это все вместе. Поэтому сегодня, конечно, мы говорим о том, что встречи нужны. 

Тут надо понимать другую составляющую. Есть вопросы, которые могут решиться в рамках каких-то дней или недель: покосить траву, что-то прибрать, убрать. Есть вещи существенные, которые требуют проработок. И иногда нашим избирателям кажется, что мы их не делаем, что мы забыли. На самом деле, это абсолютно не так. И я хочу сказать, что весной, выходя в мой округ, мы будем именно отчитываться за те задачи, которые нам были поставлены в ходе предвыборной кампании, потому что они требовали глубокой проработки, прошел достаточно большой временной период.

- Они требовали финансирования, ведь все это завязано на бюджет. Это очень тяжело людям объяснить, но, по факту, это так, деньги нужны.

- Это именно так. Это достаточно серьезная глобальная работа с администрацией города. Это проработка с комитетами для того, чтобы найти статьи, найти возможности. И у нас все обсуждения, естественно, проходят с администрацией города, с представителями, с самим главой. И это сегодня очень приятно. Даже самые мелкие проблемы, которые мы перед ними ставим, тщательно отрабатывают. Поэтому сегодня этот диалог, направленный на создание хорошей, динамичной работы на процветание города Пскова, он, действительно, поставлен на очень высокий уровень.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.

Теги: #Гордума #псков #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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