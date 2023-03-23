Общество

Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле

Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле. Ее представитель подтвердил, что нарушения допущены этой организацией. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«История с «арт-объектом» на Советской набережной, 9 не закончилась демонтажом. Обследование территории вскрыло и другие "творения", которые нарушают Правила благоустройства. Это не только незаконно установленные конструкции, но и свалка большого количества мусора, предположительно из подвала», - прокомментировал глава города.

Администрация готовит постановление на демонтаж оставшихся фигур, а по поводу свалки направит письмо в полицию с просьбой провести проверку, отметил Борис Елкин.