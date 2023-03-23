Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле. Ее представитель подтвердил, что нарушения допущены этой организацией. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин
«История с «арт-объектом» на Советской набережной, 9 не закончилась демонтажом. Обследование территории вскрыло и другие "творения", которые нарушают Правила благоустройства. Это не только незаконно установленные конструкции, но и свалка большого количества мусора, предположительно из подвала», - прокомментировал глава города.
Администрация готовит постановление на демонтаж оставшихся фигур, а по поводу свалки направит письмо в полицию с просьбой провести проверку, отметил Борис Елкин.