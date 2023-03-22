Культура

Скандальную инсталляцию кричащей женщины демонтировали в Пскове

Инсталляцию «Антигравитация» у дома Сафьянщикова на Советской набережной в Пскове перенесли в галерею «ПсковАРТ» сегодня, 23 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники управления городского хозяйства администрации Пскова в составе 12 человек демонтировали арт-объект и отдали галерее.

Создатель арт-объекта Тимофей Силич не расстроился и отметил, что установка статуи не предполагалась как элемент ландшафта, она выполнила свою миссию – привлечение внимания к выставке «Женский образ», частью которой она является.

Напомним, скульптура обнаженной кричащей женщины появилась напротив галереи современного искусства в начале марта.

В «ПсковАРТе» с пониманием отнеслись к решению администрации, в дальнейшем пообещали устанавливать менее провокационные вещи.

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Также в культурной организации добавили, что летом планируется запуск школы кузнецов.