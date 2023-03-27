Общество

Как юная порховичка с ОВЗ обучается с помощью видеоувеличителя, рассказал Александр Козловский

Как юная порховичка с ОВЗ обучается при помощи видеоувеличителя, в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня получил фотографии маленькой жительницы Порхова Маши Тимофеевой. Её родители поделились хорошей новостью — девочке купили видеоувеличитель для учебы. С Машей мы знакомы давно. Она очень любит учиться. Всегда стараемся помогать ей», - написал депутат.

На покупку видеоувеличителя выделили недостающую сумму от фонда «Земляки» и «Единой России».

«Желаю Маше крепкого здоровья, верных друзей, хороших оценок и высоких знаний!» - добавил Александр Козловский.