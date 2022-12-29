Общество

Видеоувеличитель получила юная порховчанка с ОВЗ благодаря партии «Единая Россия»

Видеоувеличитель получила девочка с ограниченными возможностями здоровья по линии благотворительного фонда «Земляки» и партии «Единая Россия». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«С маленькой Машей Тимофеевой из Порхова и ее семьей дружим уже несколько лет. Познакомились, когда передавал девочке специальный велосипед для детей с ОВЗ. Это была новогодняя мечта Маши, исполнить ее помог Андрей Турчак (секретарь Генсовета "Единой России" - ред.). С тех пор находимся на связи, стараюсь откликаться на все просьбы о помощи», – написал Александр Козловский.

В этом году в девочки возникла потребность в видеоувеличителе: он поможет сделать обучение Маши в школе полноценным.

«Она очень старательная, проявляет большой интерес к учебе. По линии благотворительного фонда «Земляки» и партии «Единая Россия» выделили недостающую сумму для приобретения оборудования», – добавил Александр Козловский.

Материальную помощь вместе с презентом по моему поручению матери девочки Светлане передал руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.