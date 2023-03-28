Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 14%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 12-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14% и составила 81,67 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 5 009 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 33,4%. Недельный эпидемический порог не превышен во всех возрастных группах. Среди детей до 15 лет зарегистрировано 2 514 случаев (50,2%).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в четырех муниципальных образованиях: Псков (137,7 на 10 тысяч населения), Гдовский район (91,2).

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 5,2% и составила 137,7 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 2 878 случаев, что выше недельного порогового уровня на 55,3%. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у взрослых на 162%.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 84,5%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 98,3% случаев. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены вирусы парагриппа — 1,4%, аденовирусы — 4,2%, РС- вирусы -2,8%, риновирусы – 2,8%, сезонные коронавирусы – 4,2%.

Количество людей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, выросла на 4,4% и составило 0,9% от количества заболевших.