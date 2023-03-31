Общество

Удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ – Минцифры РФ

В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками в Минцифры РФ приняли решение отключить эту функцию на портале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства.

«Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ», – пояснили в Минцифры.

В ведомстве также напомнили, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета.

«Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», – добавили в пресс-службе.