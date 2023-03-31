Общество

Встреча россиян и белорусов проходит в Псковской области

День единения народов России и Беларуси отмечают в воскресенье, 2 апреля. По поручению председателя областного Собрания депутатов Александра Котова его заместитель Армен Мнацаканян принял участие во встрече делегаций в Себежском районе. ​

«Администрация Себежского района организовала программу визита, в которую было включено возложение цветов в сквере Знамени Победы. Героическая история Великой Отечественной войны – это лишь одна из​ страниц общей для нас с белорусским народом истории. И сегодня мы нацелены на дальнейшее развитие взаимоотношений. На выставке декоративно-прикладного творчества и ремесел мастера продемонстрировали свои лучшие работы», - написал Армен Мнацаканян в социальных сетях.

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Он также отметил, что со стороны Псковской области в торжественных мероприятиях приняли участие главы районов: Леонид Курсенков (Себеж), Дмитрий Быстров (Остров), Наталья Федорова (Псковский район) и Юрий Ильин (Опочка).

«Всегда приятно и продуктивно пообщаться с коллегами, обменяться опытом, - написал в своем telegram-канале Дмитрий Быстров. - Напомню, города Остров и Новополоцк являются побратимами, мы сотрудничаем в экономической, культурной и спортивной сферах. Соглашение было подписано в июне прошлого года, а идея родилась ровно год назад на Себежской земле, легендарном Кургане Дружбы».

Фото: telegram-канал Дмитрия Быстрова.