Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества пройдет в Себеже

Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края» пройдет в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Также состоится выставка-ярмарка «Кладовая мастерства», концертная программа с участием творческих коллективов России (Себеж) и Беларуси (Верхнедвинск). Мероприятие приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии.
Программа фестиваля:
Концертная программа с участием творческих коллективов России пройдет в районном культурном центре Себежа.