Общество

Члены профсоюзов Псковской области могут оздоравливаться в санаториях Белоруссии со скидкой 10%

Члены профсоюзов Псковской области могут оздоравливаться в санаториях Белоруссии со скидкой 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, что Псковский областной совет профсоюзов связан тесными узами с профсоюзами Белоруссии, между Псковским облсовпрофом и Минским, Витебским и Брестским профобъединениями действует соглашение о сотрудничестве.

«Ни для кого не секрет, что мы давно работаем в тесной связке с нашими братьями - белорусами. В рамках действующих соглашений проводим плановую работу, обмен опытом и взаимные консультации, - напомнил профсоюзный лидер. - И это только небольшая часть нашей совместной работы и планов сотрудничества. Наши народы очень похожи и у нас одна судьба - быть вместе».

Смотрите также День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля

В областном совете профсоюзов отметили, что отмечаемый сегодня День единения народов России и Белоруссии для граждан наших стран это особенный праздник.

«В 1996 году между нашими странами был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Соглашение предусматривает укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях. С тех пор дата стала знаковой для народов двух стран и отмечается на государственном уровне и в РФ, и в республике», - отметили в облсовпрофе.