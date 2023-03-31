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День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля

В воскресенье, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Беларуси. Праздник посвящен экономическому, культурному и политическому сотрудничеству Москвы и Минска и братским отношениям между ними. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Беларусь, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Днем единения народов.

Президент России Владимир Путин отметил: «Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета».

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Владимир Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов Беларуси и России. Он пожелал президенту РБ Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Беларуси - счастья и процветания.

На фото: Дни Витебской области в Пскове. Сентябрь 2022 года.

Александр Лукашенко в своем поздравительном послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз отношения двух стран достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.

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«Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и осуществления масштабных государственных планов.