Общество

Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Указ о создании госфонда подписал Владимир Путин.

Также в наблюдательный совет вошли депутаты Госдумы от Единой России Дмитрий Саблин, командующий добровольческим подразделением аэроразведки БАРС «Каскад», Владимир, Шаманов, Сергей Бурлаков и Елена Цунаева.

Фонд будет заниматься адресным сопровождением и помощью ветеранам спецоперации. А также обеспечит всестороннюю поддержку членов семей погибших участников СВО или скончавшихся от полученных ранений.