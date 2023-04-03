Общество

Стремиться к максимальной интеграции с профсоюзами Белоруссии призвал Игорь Иванов

Онлайн-конференция по вопросам взаимодействия в рамках соглашения с профобъединением города Бреста Республики Беларусь состоялась в Пскове сегодня, 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил участников встречи с прошедшим праздником - Днём единения народов России и Белоруссии. Стороны договорились о встрече на брестской земле в конце июня, обсудили взаимодействие в направлении продвижения услуг профсоюзных санаториев.

«Мы сегодня работаем в тесной связке профсоюзов, экономического блока региона, комитетов по туризму, труду и занятости, молодёжной политике. Все усилия консолидированы в направлении совместной работы и взаимодействия с другими регионами, в том числе и с Белоруссией. Сейчас мы можем более плотно провести работу в направлении вопросов охраны труда», - отметил Игорь Иванов.

Также представители Псковского облсовпрофа и Брестского профобъединения договорились о встречах на туристических выставках, которые состоятся в апреле и в мае, где они смогут более плотно обсудить некоторые вопросы сотрудничества.

«Максимальная интеграция с белорусским профсоюзным движением сейчас для нас актуальна, тем более, что наши страны сейчас стремятся к максимальному сотрудничеству во всех областях. Мы можем взаимодействовать по социальному партнерству, тем более что этот год объявлен ФНПР годом социального партнерства, по правовому направлению, молодежной политике. Можем обменяться наработками в этих направлениях для более детального изучения», - подчеркнул Игорь Иванов, резюмируя онлайн конференцию.