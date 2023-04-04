Общество

Пыталовскому педагогу помогли досрочно выйти на пенсию

Профсоюз помог отсудить досрочную пенсию для работника дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В Псковскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ обратился член профсоюза первичной профсоюзной организации учреждения дошкольного образования из Пыталово с просьбой об оказании юридической помощи в судебном оспаривании отказа отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области в назначении пенсии.

Отделение фонда исключило из стажа работы педагога 2 года 5 месяцев 10 дней: 1 год 2 месяца 10 дней в должности преподавателя музыкальной школы отдела культуры, 1 год 3 месяца в должности преподавателя в детской музыкальной школы, так как в соответствии с представленной должностной инструкцией работа не связана непосредственно с воспитательным и образовательным процессами.

Главный правовой инспектор труда областной организации профсоюза Юлия Иванова оказала юридическую помощь в консультировании члена профсоюза, анализе представленных документов, составлении искового заявления в суд.

Псковский городской суд исковые требования полностью удовлетворил и обязал фонд включить в стаж преподавателя все вышеуказанные периоды, признал право работника на досрочную страховую пенсию с 1 марта 2022 года и взыскал государственную пошлину в пользу истца в размере 300 тысяч рублей.

Юридическую помощь члену профсоюза оказали бесплатно.