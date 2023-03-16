Андрей Стегний о возможности получить помощь от профсоюза при досрочном выходе на пенсию

Досрочный выход на пенсию – манящая перспектива для многих псковичей. Однако нередки случаи, когда досрочное оформление пенсии проходит не совсем гладко, порой приходится даже обращаться в суд. Тут на помощь жителям Псковской области приходят специалисты Псковского областного совета профессиональных союзов. Подробнее о помощи в оформлении досрочного выхода на пенсию для жителей региона в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
- Андрей Борисович, время от времени на информационных платформах Псковского облсовпрофа появляются новости о том, как профсоюзы помогают жителям Псковской области — в особенности медицинским работникам — досрочно выходить на пенсию: сопровождают людей в ходе судебного разбирательства, оказывают информационную поддержку, проводят консультации. Скажите, часто ли жители Псковской области обращаются в профсоюз по пенсионным вопросам? Какие в основном решаете проблемы?
- Действительно, обращения жителей Псковской области в профсоюз по пенсионным вопросам являются достаточно распространенными. Как вы уже указали, наиболее часто по пенсионным вопросам поступают обращения от работников сферы образования и здравоохранения. Основные проблемы, которые мы решаем в судебном порядке – это включение периодов работы в специальный стаж, который дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Однако, помимо непосредственно работы, мы в судебном порядке помогаем включить в льготный стаж человека и другие периоды. Например, периоды нахождения в командировках, донорские дни и дни отдыха за них, учебные отпуска и другие периоды, когда за работником в соответствии с законодательством сохраняется средний заработок, а также место работы, должность. Ну и, конечно же, основная проблема, которую приходится решать – это непосредственно назначение страховой пенсии по старости этим категориям работников ранее общеустановленного возраста.
- Трудно ли добиться включения в трудовой стаж каких-то рабочих периодов? Сколько времени занимает вся процедура? Случается ли, что суд отвечает отказом?
- Включение определенных периодов в специальный стаж в отдельных случаях является достаточно трудным. Это связано с разными причинами. Часть периодов в силу давности с момента, когда они имели место, бывает трудно подтвердить ввиду того, что работодатель к настоящему времени прекратил свое существование, а в архив документы передавались не в полном объеме. Также бывают случаи, когда даже у действующего работодателя не всегда имеются в наличии документы, подтверждающие особенности работы конкретного работника, его должностные обязанности, такие, например, как трудовой договор, должностная инструкция и т. д. Определенные трудности испытываем, когда в суде рассматриваются требования о включении в специальный стаж тех или иных периодов, которые имели место за пределами территории РФ, например – в странах-участницах СНГ. Здесь проблема заключается в том, что компетентные органы этих государств, к сожалению, в отдельных случаях несвоевременно дают ответы на запросы Фонда пенсионного и социального страхования, суда о предоставлении документов, подтверждающих льготный стаж. Бывают даже случаи, когда ответы не поступают совсем. Но такие случаи достаточно редки, они скорее как исключение из правил. В основном документы удается получить, либо они имеются у самого гражданина.
Что касается случаев, когда суд отвечает отказом, то не буду скрывать, они имеют место быть. Несмотря на то, что суды стараются входить в положение заявителей, пытаются помочь им решить их спорные вопросы, на практике бывают случаи, когда отдельные периоды, которые могут быть подтверждены только официальными документами работодателя, не могут быть подтверждены документально, и нет иных доказательств, которые отвечают требованиям относимости и допустимости, суд выносит решение об отказе во включении этих периодов в специальный стаж. К такого рода обстоятельствам, которые нужно подтверждать документально можно отнести: работа с определенными видами вредных веществ, в строго определенных структурных подразделениях, на строго определенных видах транспорта и т. д.
- Нет ли у вас цифр статистики, например, за прошлый год? Сколько человек обратились в профсоюз по пенсионным вопросам, скольким удалось помочь?
- Такие данные имеются. Если рассматривать статистику по оказанию правовой помощи в судах, то можно сказать, что в судах было рассмотрено более 100 пенсионных споров, из них порядка 70 исковые требования были удовлетворены полностью или частично.
- Обратиться с подобными вопросами в облсовпроф могут только члены профсоюза? Как это сделать, что для этого нужно?
- Для получения правовой помощи по пенсионным или иным социально-трудовым вопросам обратиться к специалистам Псковского облсовпроф имеют право только работники, являющиеся членами профсоюза, либо лица, находящиеся на пенсии, но не утратившие связь с профсоюзом. Для получения правовой помощи члены профсоюза должны обратиться в областную организацию профсоюза, членом которой они являются, с заявлением об оказании им правовой помощи. После этого областная организация профсоюза обращается в адрес Псковского облсовпроф с соответствующим ходатайством.
- Как эксперт, дайте жителям Псковской области несколько рекомендаций: что стоит делать уже сегодня, чтобы при выходе на пенсию не потерять рабочие периоды?
- Для того, чтобы в будущем не потерять свой льготный стаж, я рекомендую сейчас проверить самостоятельно, либо обратившись к нам, чтобы наименование должности, учреждения, подразделения, в котором работает человек, полностью соответствовали тем, которые предусмотрены соответствующими Списками, которые дают право на льготную пенсию. Кроме того, обязательно проверять, чтобы работа выполнялась в объеме не менее одной ставки. Что касается работ с вредными и опасными условиями труда, то необходимо проверить, проведена ли специальная оценка условий труда на рабочем месте, идентифицированы ли вредные и опасные производственные факторы по результатам спецоценки, платит ли работодатель дополнительный тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования. Есть и другие, более индивидуальные факторы.
Беседовала Ксения Иванова