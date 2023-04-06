Общество

Девять лет за подснежники

Героиня сказки про двенадцать месяцев, выходя в наши дни из леса с корзинкой подснежников, с большой долей вероятности, оказалась бы за решеткой. За срывание краснокнижных цветов и грибов будут давать по девять лет тюрьмы. На днях эта новость взорвала медийное поле. Псковская Лента Новостей узнала, где в регионе растут цветы, от которых стоит держаться подальше, как можно загреметь за обыкновенную клюкву, и почему, увидев на рынке бабушку с ландышами, бесполезно звонить в полицию.

Тюрьма для продавца и покупателя

Сегодня Госдума собирается принять в окончательном чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги. Для этого в Уголовный кодекс вводится отдельная статья. Наказание установили по аналогии с ранее принятой статьей об истреблении ценных зверей и рыб.

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Новая статья «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» получит в УК РФ номер 260.1. Она описывает несколько составов преступления.

Во-первых, уничтожение, повреждение, добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу упомянутых видов. То есть судить и сажать начнут, в том числе, продавцов и — что не менее важно — покупателей особо ценных растений и грибов. Закон не делает разницы между продажей и покупкой. Максимальное наказание — четыре года тюрьмы и штраф миллион рублей (но можно отделаться обязательными работами). Если то же самое произошло с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, срок заключения увеличится до шести лет, а штраф до двух миллионов. Тот же штраф останется для группы лиц по предварительному сговору, а срок увеличится до восьми лет — этот состав как раз подходит под описание происходящего в «Двенадцати месяцах».

Во-вторых, законодатель отдельно описывает куплю-продажу охраняемой флоры через СМИ и интернет. Обычное наказание — до пяти лет и полутора миллионов рублей штрафа. За использование при этом служебного положения — до семи лет и трех миллионов рублей. В составе группы лиц по предварительному сговору — до девяти лет тюрьмы с тем же штрафом в три миллиона.

После того, как закон пройдет все стадии принятия (включая подпись президента) и будет опубликован, до его вступления в законную силу пройдет полгода. У россиян будет возможность разобраться, какие былинки в поле способны круто изменить жизнь на ближайшие девять лет.

Не спутать ветреницу с ветреницей

Нина Истомина, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ в 2014 году стала одним из составителей «Красной книги Псковской области». Ученый отсылает любопытствующих к этому изданию, выложенному в свободном доступе на сайте областного комитета по природопользованию. На его страницах представлены растения и животные, как охраняемые только в Псковской области, так и те виды из всероссийской Красной книги, которые можно встретить в регионе.

Один из таких видов — ветреница лесная. В обиходе — подснежник. Она похожа на ветреницу дубравную, белые цветки которой покрывают склоны пригорков в мае-июне, но у краснокнижных цветков лепестки более широкие, расположены внахлест. Важно не перепутать. Псковичи могут полюбоваться исчезающим видом у Снетогорского монастыря.

«Ветреница лесная растет по склонам береговой части реки Великой в сторону Снетогорского монастыря и за ним, - рассказывает Нина Истомина. - Это место называется Снетогорско-Муровицкий памятник природы. Также ветреницу лесную можно встретить на территории Изборско-Мальской долины и в Палкинском районе».

Слева ветреница лесная из Красной книги, справа ветреница дубравная, которую можно нести охапками из леса.

Из 1115 растительных видов, которые укоренились в Псковской области, в Изборско-Мальской долине можно увидеть 1096. То есть почти все разнообразие местной флоры. А значит, она богата и краснокнижными видами.

«Купальница европейская с желтыми цветками растет в более влажных местах, ближе к воде, - перечисляет Наталья Кальченко, замдиректора музея-заповедника «Изборск» по научной работе. - Осоки, но с ними проще, они менее привлекательны. У нас есть восемь растений из семейства орхидных, занесенных в Красную книгу, очень красивые, наши северные орхидеи, но с более мелкими цветками, чем на юге».

Изборские орхидеи она называет крайне уязвимыми. От момента попадания семян в почву до их прорастания может пройти десять-пятнадцать лет! Все дело в том, что орхидным нужен симбиоз с грибницей, только тогда исчезающий вид сочтет условия для себя подходящими и начнет расти. Из-за этой привередливости он и начал исчезать: красивый цветок человек срывает, а новый готов вырасти нескоро.

Венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, надбровник безлистный, яртышник обожженный, пальцекоренник балтийский — Наталья Кальченко говорит, что все эти названия запоминать необязательно. Чтобы не нанести вред природе (а теперь еще и не попасть в тюрьму) правило одно: не срывать в окрестностях Изборска вообще ничего.

«Краснокнижные виды привлекают своим внешним видом, хочется их сорвать, - сокрушается исследователь. - Но у всех есть телефоны, можно сфотографировать, это прекрасная возможность показать друзьям прекрасное растение, цветущее в долине. Лучше гулять по Изборску, наслаждаться красивыми видами, запахами, свежим воздухом. В качестве сувенира можно увезти что-то сделанное руками человека, но не букетик, который завянет, вряд ли вы его успеете довезти даже до Пскова. Собирать растения бессмысленно, лучше этого не делать, чтобы сохранить биоразнообразие и красоту места».

Плести венки из изборских цветов чревато уголовным наказанием.

Клюкву нельзя, ландыши можно

В Полистовском заповеднике под неприятности может подвести клюква. Самая обычная, не внесенная ни в какие списки, из красного у нее только собственные бока. Однако под охраной государства находится само Полистовье. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Она вместе с примыкающим со стороны Новгородской области Рдейским заповедником является самым большим болотом Европы, легкими этой части континента. Любая хозяйственная деятельность тут запрещена. Включая сбор клюквы.

«У нас запрещено вообще любое природопользование, - напоминает Николай Кораблев, директор Полистовского заповедника. - Обычно нарушения у нас нетяжелые, связанные со сбором клюквы. Ежегодно составляем 25-30 протоколов, стоимость нарушения составляет от трех с половиной тысяч рублей».

Сбор клюквы в полистовских болотах — правонарушение административное. До сегодняшнего дня таковым же было срывание краснокнижных растений. В КоАП РФ есть статья «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Штраф — от 2,5 до 500 тысяч рублей. Однако ни раньше, не теперь нет нужды торопиться набирать «02», завидев на рынке бабушку с букетиком ландышей. Во-первых, составление протоколов по упомянутой статье не входит в компетенцию полиции. Во-вторых, вопреки распространенному стереотипу, ландыши не вписаны в федеральную Красную книгу. Кое-где по стране они находятся под охраной на уровне региона. Но не в Псковской области. Ученый Нина Истомина подтверждает: у нас ландыш широко представлен, хорошо размножается, его судьба опасений у биологов не вызывает. Поэтому сбор и продажа этих цветов не являются преступлением. Но конечно, лучше по совету из Изборска наслаждаться красотой природы Псковской области без использования рук.

Юлия Магера