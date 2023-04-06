Общество

Ольга Беляцкая возглавила Псковское управление «Почты России»

Директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников представил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову нового руководителя УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольгу Беляцкую. До этого специалист возглавляла Кировский межрайонный почтамт Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«На обслуживаемой территории было 2 млн жителей, почти 90 отделений почтовой связи. Проблемы были, но Ольге Васильевне удалось вывести почтовые отделения на хороший, стабильный показатель клиентского сервиса, повысить скорость доставки посылок, писем, бандеролей и качественно улучшить другие параметры», — отметил директор макрорегиона.

Михаил Ведерников поприветствовал нового руководителя и выразил надежду на конструктивное взаимодействие правительства Псковской области и реготделения «Почты России».

В 2022 году Псковская область стала пилотным регионом на Северо-Западе, где капитально отремонтирован магистральный сортировочный центр. Как отметил Дмитрий Серебренников, подобное обновление не проводилось с советских времен. На капремонт было выделено 27,1 млн рублей.

В Псковской области также реализуется президентская программа модернизации сельских почтовых отделений. В прошлом году отремонтировано отделение в деревне Переслегино Великолукского района.

«Это новый формат оказания базовых услуг, возможность использовать электронные сервисы», — сказал директор макрорегиона «Почты России». В 2023 году модернизация по президентской программе затронет три отделения связи: в деревне Череха Псковского района, в деревне Черская Палкинского района, деревне Усть-Долыссы Невельского района. На это будет направлено более 12 млн рублей.

Как отметил Дмитрий Серебренников, «Почта России» продолжит выполнять обязательства и по текущему ремонту и оснащению отделений связи на территории Псковской области. В этом году на эти цели будет направлено почти 50 млн рублей, что на 20 млн больше, чем в прошлом.

Кроме того, в Псковском отделении «Почты России» растет спрос на цифровые услуги, которые значительно экономят время на отправку корреспонденции. Так, по сравнению с 2021 годом на 185% увеличилось количество электронных заказных писем и в 5 раз выросло использование цифрового сервиса — знак онлайн-оплаты. С его помощью можно отправить письма и бандероли в любой населенный пункт России.

Напомним, Дарья Цилина покинула пост директора Псковского управления «Почты России» 13 февраля.