Общество

Дополнительный поезд из Москвы в Псков будет курсировать на майских праздниках

Дополнительный поезд из Москвы в Псков будет курсировать в период майских праздников, с 28 апреля по 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

На период майских праздников Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает более 100 дополнительных поездов дальнего следования. В частности, дополнительные поезда будут назначены из Санкт-Петербурга в Белгород, Анапу, Новороссийск, Великие Луки, Ярославль, Сыктывкар и Котлас. Также пассажиры смогут осуществить поездку из Москвы в Петрозаводск (через Санкт-Петербург), Псков, Архангельск, Котлас и Ярославль.

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В 2023 году майские праздники будут разделены на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По прогнозам специалистов АО «ФПК», пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, обратная дорога придется на 1 и 9 мая.

Оформить проездные документы и получить подробную информацию о графике движения поездов и стоимости билетов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».