Туризм

Дополнительные «Ласточки» из Пскова будут курсировать в летний период

Ночная «Ласточка» Петербург – Псков и «Ласточка» Псков – Петрозаводск будут курсировать ежедневно в летний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В период летних перевозок и сезонного увеличения пассажиропотока ежедневно будут курсировать следующие поезда «Ласточка»:

№815 Санкт-Петербург-Балтийский – Псков отправлением с 30 апреля по 30 августа – ежедневно. Отправление из Санкт-Петербурга в 23:40, прибытие в Псков в 3:10.

№816 Псков – Санкт-Петербург-Балтийский отправлением с 2 мая по 1 сентября – ежедневно. Отправление из Пскова в 22:50, прибытие в Санкт-Петербург в 2:20.

№820 Псков – Великий Новгород – Петрозаводск отправлением с 1 мая по 31 августа – ежедневно. Отправление из Пскова в 13:06, прибытие в Петрозаводск в 00:24.

№819 Петрозаводск – Великий Новгород – Псков отправлением с 2 мая по 1 сентября – ежедневно. Отправление из Петрозаводска в 10:36, прибытие в Псков в 22:04.

Подробную информацию о расписании поездов пассажиры могут получить по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».