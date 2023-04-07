Общество

Престарелая учительница разыскивает воспитанницу в Псковской области через проект «Жди меня»

Серафима и Риту Ефремовых разыскивает их учительница Валентина Касторных в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Рита и Серафим – родные брат и сестра, Серафим постарше. Они уроженцы деревни Большие Гривы Пожеревицкого района. Я жила в этом селе и работа учителем в школе. Рита была моей ученицей первого класса (учебный год 1948-1949 годов). После 1949 года я переехала в Липецкую область, где сегодня и проживаю. Очень хотелось бы узнать о судьбе моей ученицы и ее брата», - написала она в адрес телепроекта «Жди меня».

Отметим, Пожеревицкий район вошёл в состав Дедовичского после 1958 года.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1886406, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».