Общество

Родственники разыскивают псковичку, которая продала свою квартиру и уехала в неизвестном направлении

Родственники и друзья разыскивают Елену Давыдову 1984 года рождения в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Причиной поиска стало решение девушки продать квартиру. Затем она уехала, никому не сообщив, куда. Было это в начале 2000-х годов. С тех пор от нее нет никаких вестей», – отметили составители заявки.

Географией поиска указали территорию Псковской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1885530, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».