Общество

Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи вейпов детям

Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним в рамках кампании «Спасибо за отказ!» сегодня, 13 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Волонтеры Псковского молодежного центра передали работникам торговли стикеры, сообщающие покупателям о запрете на покупку и передачу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции. Также сотрудники торговых точек получили плакаты и памятки для продавцов с информацией о штрафах и призывом соблюдать закон.

«Волонтеры молодежного центра информируют продавцов, предлагают им разместить стикеры, которые напоминают о запрете покупки и продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетними. Также они призваны напомнить о запрете и взрослым покупателям. К сожалению, есть такая проблема, взрослые покупают эту продукцию и передают ее детям», — рассказала исполнительный директор организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская.

Общественный совет также подготовил специальные журналы для подписи продавцов о том, что они обязуются не продавать табак и вейпы несовершеннолетним. На данный момент к акции присоединились 250 торговых точек Псковской области, из которых 50 находятся в городе.

Напомним, Общественный совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Псковской области проводит кампанию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции.