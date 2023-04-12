Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи вейпов детям

Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним в рамках кампании «Спасибо за отказ!» сегодня, 13 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Волонтеры Псковского молодежного центра передали работникам торговли стикеры, сообщающие покупателям о запрете на покупку и передачу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции. Также сотрудники торговых точек получили плакаты и памятки для продавцов с информацией о штрафах и призывом соблюдать закон.
Общественный совет также подготовил специальные журналы для подписи продавцов о том, что они обязуются не продавать табак и вейпы несовершеннолетним. На данный момент к акции присоединились 250 торговых точек Псковской области, из которых 50 находятся в городе.
Напомним, Общественный совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Псковской области проводит кампанию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции.