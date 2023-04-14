Общество

Панк-группа «Йорш» выступит в псковской «Норе» 16 апреля

Концерт панк-группы «Йорш» состоится в баре «Нора» в Пскове 16 апреля в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023» Андрей Семенов.

За прошлый год подольские панки провели порядка 80 выступлений, получили главную награду «Нашего радио» в номинации «Песня года», выпустили авторизованную биографию, собрали более миллиона рублей на благотворительность, представили 4 трека из будущего альбома и многое другое.

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Настало время совместно это отпраздновать и мощно оторваться! Предстоящий концерт - отличная возможность услышать все лучшие песни, громкие новинки и душевные бессмертные шлягеры! И все это уже в это воскресенье!» – отметили организаторы концерта.

Также гостей «Норы» предупредили, что выгодных входных билетов на два лица осталось совсем немного, на входе в концертный зал их не будет. Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что список хедлайнеров фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом пополнился группой «Бригадный подряд».