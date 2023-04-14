Общество

Названо имя «Учителя года 2023» в Псковской области

Диплом абсолютного победителя областного этапа конкурса «Учитель года России-2023» получил учитель истории многопрофильного лицея №4 Пскова Иван Марченко.

Церемония торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023», «Воспитатель года России-2023», «Учитель-дефектолог года России-2023» состоялась в Пскове сегодня, 14 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Победителями стали учитель истории, английского языка средней общеобразовательной школы №1 Порхова Андрей Иванов и учитель иностранного языка средней общеобразовательной школы №11 Пскова Павел Шадрин.

Лауреатами стали учитель русского языка и литературы Куньинской школы Валентина Иванова, учитель математики и физики Печорской школы Дарья Сахаркова, учитель начальных классов Писковской школы Лариса Епифанова, преподаватель ОБЖ Пустошкинского центра образования Александр Калина, учитель географии и биологии Инженерно-экономического лицея города Великие Луки Юлия Зайцева.

«Всё хорошее быстро заканчивается, конкурс, как праздник, быстро подошёл к концу. Вы выдержали его достойно и порадовали жюри, думаю, что и профессионально себя удовлетворили. Дипломы, что вы держитесь в руках, для кого-то станут билетом в новый этап развития вашей профессии. Мы пообщались с коллегами и появился проект установки табличек на школах, которые бы обозначали, что здесь работает участник, призёр конкурса профессионального мастерства. Это будет важно и для вашей работы», - сказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель-дефектолог года России-2023» стала сотрудница детского сада «Ручеек» посёлка Дедовичи Елена Иванова. Также дипломы победителей вручили дефектологам детского сада «Мозайка» Великих Лук Александре Грибковой и Себежский средней общеобразовательной школы Екатерине.

За звание лучших дефектологов региона боролись Ирина Арламова, Валентина Булина, Анна Васильева, Елена Иванова, Татьяна Курдина, Ольга Макарова, Ольга Михайлова, Илона Петрова, Екатерина Попова.

«В конкурсе приняли участие 86 воспитателей со всего региона. Каждый из них поразил жюри. Псковская область может смело гордиться своими педагогами, благодарю вас за ваш труд и за веру в каждого ребенка», - отметил зампредседателя комитета по образованию правительства Псковской области Гор Брутян.

Победителем областного этапа конкурса «Воспитатель года России-2023» стала Ирина Христоматина, сотрудница детского сада N26 «Колобок» города Великие Луки, лауреатами состязания стали воспитательница детского сада N 5 города Пскова «Академия детства», Красногородского детского сада Лилия Линькова, Бежаницкого детского сада Анна Алексеева.

В конкурсе также поучаствовали Елена Андреева, Алиса Боровкова, Наталья Голенищева, Анастасия Гусарова, Ольга Зыкова, Наталья Истратова, Виктория Коновалова, Нина Кудрявцева, Юлия Маликова, Марина Никифорова, Наталья Николаева, Вероника Ермакова, Юлия Зайцева, Юлия Захарова, Андрей Иванов, Елена Иванова, Александр Калина, Ольга Капустина, Надежда Кириченко, Наталья Князева, Дарья Сахаркова, Александр Тимошенко, Екатерина Ткачëва, Вера Фёдорова и другие.

Ранее сообщалось, что в регионе определились пять финалистов областного этапа конкурса «Учитель года России - 2023», которые прошли заключительный этап.