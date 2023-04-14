Лучших учителей по истории и обществознанию наградил Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в церемонии торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023», «Воспитатель года России-2023», «Учитель-дефектолог года России-2023», которая состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.
Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области
Благодарности регионального омбудсмена вручаются участникам конкурса – учителям обществознания и истории за достигнутые результаты в преподавательской деятельности и творческий подход в обучении истории и обществознанию, в воспитании патриотизма, гражданской сознательности, правовом просвещении обучающихся.
Дмитрий Шахов отметил рост числа участников конкурса.
« В 2020 году, когда были учреждены спецпризы от регионального омбудсмена, таких было один-два участника, а сегодня их уже 5 и среди них абсолютный победитель конкурс», - заметил он.
Благодарности и подарки от уполномоченного по правам человека в Псковской области вручили учителю истории, английского языка Средней общеобразовательной школы№1 Порхова Андрею Иванову; учителю истории Плюсской средней общеобразовательной школы Наталье Князевой; учителю истории и обществознания Воронцовскгой средней школы Островского района Александру Тимошенко; учителю истории и обществознания Александре Бандуровой; а также ставшему абсолютным победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2023» - учителю истории псковского лицей №4 Ивану Марченко.