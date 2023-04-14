Общество

Лучших учителей по истории и обществознанию наградил Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в церемонии торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023», «Воспитатель года России-2023», «Учитель-дефектолог года России-2023», которая состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Благодарности регионального омбудсмена вручаются участникам конкурса – учителям обществознания и истории за достигнутые результаты в преподавательской деятельности и творческий подход в обучении истории и обществознанию, в воспитании патриотизма, гражданской сознательности, правовом просвещении обучающихся.

«Особая задача школы и учителя во все века – это обучить и воспитать юное поколение граждан нашей страны, сделать их интеллектуально развитыми, чтобы молодые люди нашли своё место в нашем обществе, были ему полезны и любили своё государство. Думаю, что обучить патриотизму юных граждан России невозможно, а вот воспитать из них человека любящего свою страну, свой народ можно. Патриотизм должен основываться на знаниях истории своего Отечества, своей малой Родины, тех людях, кто своими делами прославлял наше государство, а также понимании основных принципов функционирования демократического социально-ориентированного государства, где единственным источником власти является его народ и неукоснительно соблюдаются права и свободы человека и гражданина», - подчеркнул региональный уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Шахов отметил рост числа участников конкурса.

« В 2020 году, когда были учреждены спецпризы от регионального омбудсмена, таких было один-два участника, а сегодня их уже 5 и среди них абсолютный победитель конкурс», - заметил он.

Благодарности и подарки от уполномоченного по правам человека в Псковской области вручили учителю истории, английского языка Средней общеобразовательной школы№1 Порхова Андрею Иванову; учителю истории Плюсской средней общеобразовательной школы Наталье Князевой; учителю истории и обществознания Воронцовскгой средней школы Островского района Александру Тимошенко; учителю истории и обществознания Александре Бандуровой; а также ставшему абсолютным победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2023» - учителю истории псковского лицей №4 Ивану Марченко.