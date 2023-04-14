Общество

Михаил Ведерников: О новой волне мобилизации речи не идёт

Для чего проводятся изменения в законе о военной службе, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

«Кто-то после всего сказанного может подумать, что вся эта история является подготовкой страны к новой мобилизации. Точно нет. Могу со всей ответственностью заявить, что сегодня об этом речь не идёт. Всё перечисленное является реакцией на очень серьёзный комплекс проблем, с которыми мы столкнулись в прошлом году», - заверил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона рассказал о поправках в закон о реестре воинского учёта и объяснил, как будет формироваться единый реестр.