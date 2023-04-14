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Михаил Ведерников рассказал о поправках в закон о реестре воинского учёта

О поправках в закон о реестре воинского учёта рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

«На этой неделе широкое обсуждение вызвали принятые Государственной Думой поправки закона о реестре воинского учёта. В числе прочего добавлен ряд ограничений для тех, кто получил повестку, а электронная повестка приравнена к традиционной. Кроме того, электронная повестка теперь считается полученной с того момента, как она оказалась в личном кабинете военнообязанного на Госуслугах. Именно это изменение во многом и вызвало многочисленные вопросы. Вплоть до того, что некоторые решили удалить свой аккаунт на Госуслугах. Или, по крайней мере, заявили о таком намерении. Неоднократно говорил, что все важные изменения буду оперативно комментировать, чтобы держать вас в курсе событий», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор объяснил, что есть люди, которые считают, если молодой человек не заходит на свои госуслуги в течение пары месяцев и не видит повестку, то в результате всё равно автоматически становится нарушителем.

«В законе ничего подобного нет. Ровно наоборот: если по каким-то причинам вы не увидели повестку в личном кабинете (например – уехали на всё лето на дачу), то перед вами просто встаёт задача явиться в военкомат к следующему призыву. Причём, в течение двух недель после его начала. То есть по умолчанию вам даётся полгода, чтобы увидеть эту повестку. И этого времени более чем достаточно», - уточнил он.

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Глава региона заверил, что ближайшее время ожидать получение электронной повестки не стоит.

«Сейчас для такого сервиса нет необходимой инфраструктуры. На данный момент идёт разработка Единого реестра воинского учёта. Как заявил Глава Минцифры Максут Шадаев, скорее всего, эта работа будет завершена только к осеннему призыву. Тогда мы и ожидаем электронные повестки», - заключил он.