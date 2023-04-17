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Общество

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд написала роман

18.04.2023 08:58|ПсковКомментариев: 0

Первая актриса-космонавт и уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о том, что стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

Изображение: Кинопоиск

Роман называется «Это космос, детка», сообщают «Известия».

По словам актрисы, творческое произведение не было заказным. «Ни в коем случае, никаких заказов не было. Просто я вела дневник во время подготовки, а еще аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», – отметила она.

Как признается заслуженная артистка России, ее книга — это роман о большом путешествии. Рукопись получилась достаточно увесистая — около 200 страниц. На ее написание у Юлии Пересильд ушел год.

Напомним, «Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

Теги: #книга
Источник: Псковская Лента Новостей
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