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Общество

Число бюджетных мест в Великолукском медицинском колледже увеличили до 125

18.04.2023 19:28|ПсковКомментариев: 0

Количество бюджетных мест в Великолукском медицинском колледже увеличили до 125. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«В этом году количество бюджетных мест увеличено. Колледж планирует принять на сестринское дело две группы по 25 человек на базе девяти классов, на лечебное дело одну группу на базе девяти классов - 25 человек. На сестринское дело на базе одиннадцати классов: одна группа 25 человек, и на лечебное дело на базе одиннадцати классов — тоже одна группа 25 человек», - рассказали в комитете. 

Сроки обучения: 2 года и 11 месяцев и 3 года и 11 месяцев.

В профильном комитете добавили, что в Великолукском медицинском колледже обучается более 400 человек. Основные профессиональные программы — это сестринское дело, фельдшерское (лечебное) дело, фармацевтика и лабораторная медицинская диагностика.

В этом году выпускается группа акушерок. Учатся студенты не только из Псковской области, но и из Тверской, Ленинградской областей, Мурманска, Республики Беларусь.

С правилами приёма и необходимым пакетом документов можно ознакомиться на сайте Великолукского медицинского колледжа.

Теги: #великие луки #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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