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Великолукский медицинский колледж: кто придет работать в больницы региона?

Кадровый голод в сфере медицины, к сожалению, остается актуальным не только для Псковской области, но и в целом для России. В нашем регионе образование в сфере здравоохранения можно получить, в частности, в Великолукском медицинском колледже. Сколько молодых ребят сегодня обучаются в учреждении на медицинских направлениях? Каких специалистов там готовят? Много ли абитуриентов сегодня желают связать свою жизнь с профессией врача? Чем живет колледж и как там организован учебный процесс? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил директор учреждения медицинского образования Александр Шулаев.

- Александр Анатольевич, давайте начнем со общих вопросов. Великолукский медицинский колледж — кого принимаете на учебу, каких специалистов готовите, сколько в среднем составляет период обучения и кем могут работать ваши выпускники?

- У нас сейчас обучаются более 400 человек. Основные профессиональные программы - это сестринское дело, фельдшерское (лечебное) дело, фармацевтика и лабораторная медицинская диагностика. И в этом году мы выпускаем первую группу заочников-акушеров.

В основном к нам поступают абитуриенты из Псковской области, но у нас по-прежнему много студентов из Тверской области, есть представители Мурманска, Ленинградской области, Белоруссии. Раньше было много ребят из Дагестана, но сейчас их практически нет, потому что там тоже везде открылись медицинские колледжи, то есть база для них увеличилась.

Фото здесь и далее: Великолукский медицинский колледж

В этом году в соответствии с указом президента Псковская область, как и другие регионы, увеличивает количество бюджетных мест в сфере медицинского образования. И, соответственно, у нас увеличивается число бюджетных мест. Хотя конкурс еще не завершен на уровне правительства Псковской области, мы уже знаем примерный расклад. Мы планируем принимать на сестринское дело две группы по 25 человек на базе девяти классов, то есть это 50 бюджетных мест. На лечебное дело мы планируем принимать одну группу на базе девяти классов, это 25 человек. На сестринское дело на базе одиннадцати классов мы принимаем одну группу 25 человек, и на лечебное дело на базе одиннадцати классов — одну группу 25 человек. То есть бюджетных мест у нас открывается 125.

- А для сравнения, сколько в этом году, например?

- В этом году было 100, а в прошлом году было 75. Видите, какая тенденция идет.

- Замечательная тенденция. Будем надеяться, что это повлияет на желание выпускников становиться врачами. Скажите, а если после колледжа ребята желают продолжить обучение, куда они обычно поступают?

- Здесь такая ситуация. Если мы говорим о периоде обучения в медицинском колледже, он раскладывается на 3 года и на 4 года, то есть 2 года 11 месяцев и 3 года 11 месяцев. То есть и так период обучения очень продолжительный. Но если студенты выбирают продолжить обучение, то, как правило, это связано с деятельностью комитета по здравоохранению Псковской области, там предлагают контракты на целевое обучение. Если у нас студенты идут на целевое обучение, то, как правило, это либо медицинские вузы Санкт-Петербурга (в частности, Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе) или Смоленский университет. Отмечу, что плюс в этом — это не только целевой контракт для студентов медицинских колледжей, но еще наличие медицинского образования дает возможность студентам работать в медицинской сфере параллельно с учебой в вузе, с реальной заработной платой.

- Известно ли вам, какой процент ваших выпускников остается работать в больницах региона? Многие ли после выпуска решают уйти в другую профессию?

- У нас есть центр, который занимается мониторингом этой ситуации, мы отслеживаем ситуацию в течение 3 лет. Поэтому у нас есть реальные цифры за этот период. Вот эффективность медицинского образования Великого медицинского колледжа: у нас в отрасли здравоохранения остается от 92 до 97% выпускников. И это на протяжении уже многих-многих лет.

На территории Псковской области у нас продолжают профессиональную деятельность до 80% выпускников. Наиболее привлекательные направления работы в Псковской области — это работа в скорой помощи. Очень многие хотели бы туда пойти и идут. Мы даже выпустили уже дважды молодежные коллективы, выпускали 12, а во втором случае — 17 человек, которые пошли в скорую помощь. Здесь у нас целый ряд есть интересных преференций. Например, по договоренности с руководством скорой помощи для тех, кто пойдет туда работать, мы делаем повышение квалификации уже в процессе обучения в колледже. То есть тогда они не отрываются от профессии, они приходят, условно говоря, в августе на работу в скорую помощь, и они уже полноценно функционируют и работают там.

Еще один момент интересный — у нас очень активная работа с руководством областного перинатального центра. И половина первой группы акушеров, которую мы выпускаем в этом году, уходит работать в Псковский перинатальный центр. И сейчас на практике они будут там находиться. Помимо этого, они идут в нашу Великолукскую межрайонную больницу, где есть роддом.

- Очень отрадно слышать, что остаются в области, в наших учреждениях выпускники. Расскажите, пожалуйста, об условиях обучения — сколько у колледжа корпусов, есть ли общежитие, спортзал, библиотека — какая инфраструктура предлагается студентам для комфортной учебы?

- Я хотел бы подчеркнуть, что за последние 10 лет мы вели очень активную работу по совершенствованию материально-технической базы образования и по эстетике всех сооружений, кабинетов, которые есть в Великолукском медицинском колледже.

Мы это делали, исходя из трех основных направлений. Первое направление это, конечно, использование бюджетных средств, но их, к сожалению, крайне мало. Сюда же относятся коммерческие средства. Второе направление — это грантовая поддержка, поэтому мы все эти годы ищем гранты разными способами. Ну и третье — это партнерство, благотворительность.

Если мы работали по грантам, то, прежде всего, работали с комитетом по здравоохранению и при поддержке комитета по здравоохранению Псковской области. Мы смогли создать пять мастерских, которые соответствуют международным стандартам.

- Что это за мастерские?

- Это полностью оборудованные и технологически оснащенные помещения или бывшие учебные кабинеты, где максимально проходит и теоретическая, и практическая работа. Допустим, одна мастерская — это фармацевтика в полном объеме. Там даже киоск фармацевтический сделан, подключена онлайн-касса. То есть идет полная подготовка специалистов-фармацевтов. Вторая — это акушерский центр. Как минимум, могу сказать, что фантом женщины-роженицы компьютеризированный стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей является составляющей частью оборудования этого кабинета.

Пять мастерских мы сделали через грант министерства просвещения, а также смогли подготовить два кабинета цифровизации образовательной среды совместно с комитетом по образованию Псковской области, они уже функционируют. Кроме того, мы получили полный комплект оборудования по гранту совместно с комитетом по образованию для дополнительного образования, прежде всего, это связано с профориентацией и дополнительным образованием студентов. Каждый год мы полностью проводим некий капитальный ремонт кабинетов благодаря партнерству. Нам помогают «Подъемные машины», «Велмаш-С», «Март», производственная компания «Пневмостройтехника», «Оптима», «Мирта». Эти предприятия сделали все возможное, чтобы у нас появлялись полноценно действующие кабинеты.

- Получается, колледж из года в год ищет и использует все возможности для обновления своей базы. Есть ли у вас общежитие, насколько близко оно располагается относительно колледжа?

- У нас вообще оптимальная архитектура. Общежитие имеет переход через зимний сад в сам колледж. То есть в любое время на перемене студенты, которые проживают в общежитии, могут пройти в свою комнату, потом вернуться в учебный корпус. Есть отдельно стоящее здание учебного корпуса, в котором происходит все обучение. Учатся у нас, как я сказал, где-то 400-450 человек.

Также у нас есть спортивный зал, причем в этом году спортивный зал у нас будет подвергнут текущему ремонту благодаря гранту, полученному нашими студентами, На мой взгляд, у нас великолепная библиотека. Она многофункциональна, интегрирована в социальные сети, в ряд электронных медицинских библиотек. Книги есть и на бумажном носителе. То есть очень серьезная база на сегодняшний день там развернута. Плюс у нее есть некий филиал, если так можно сказать, мини-библиотека, которая находится в общежитии. У нас есть специализированные кабинеты для студентов, в том числе в общежитии. Даже часовня есть, которая функционально является еще и кабинетом сестер милосердия.

В последнее время мы развернули работу на территории, у нас появился аптекарский огород к юбилею Петра Первого. И студенты там с удовольствием занимаются.

- Поясните, пожалуйста, что это за аптекарский огород?

- Это было некое движение, которое продвинул именно наш государь Петр Первый в свое время. Мы взяли этот термин, и у нас есть участок, есть теплицы, где выращивают лекарственные растения. Студенты с этим работают, а преподаватель, профессор, доктор наук, который ведет это направление работы, на сегодняшний день имеет целый ряд сертификатов по созданию средств сохранения, поощрения здоровья человека, что очень приятно.

- К слову о сотрудниках. Расскажите, какой в колледже штат преподавателей? Многие ли из них работают врачами или в целом в медицинской сфере?

- У нас штатных педагогов порядка 30 человек. И каждый год примерно до ста человек, работников системы здравоохранения, привлекаем к себе для преподавания ряда дисциплин. Они приходят буквально вычитать где-то порядка 10 часов, например.

Причем все преподаватели спецдисциплин имели практику, они работали непосредственно в системе здравоохранения, а потом к нам перешли. Я хотел бы сказать, что наши педагоги на сегодняшний день обладают очень высоким статусом, многие из них поощрены министерством здравоохранения Российской Федерации, почетными грамотами, благодарностью министра. Есть педагог, который уже дважды становился лучшим педагогом Псковской области, он поощрен губернатором Псковской области. Мы вообще очень гордимся этой категории лиц.

Могу сказать, что в опросах, которые мы постоянно проводим среди студентов, они отмечают и профессиональные высокие знания наших педагогов, и их высокое личное участие в развитии каждого студента — поддержку, поощрение доброе отношение.

- Какой процент учебы составляет практика непосредственно на местах? Как реагируют на нее студенты, ведь обычно период практики — это время осознания того, в какую профессию ты пришел и что тебя ждет в ней. Не убегают ли студенты из колледжа, выйдя к реальным пациентам?

- Пока сильных изменений здесь не происходит. Хотя, я хотел бы отметить, что сейчас мы опять вошли в плоскость резкого изменения учебных планов, нагрузки. Изменения, действительно, резкие, например, сокращение обучения на один год. Но в любом случае практика как таковая занимает на сегодняшний день 60% учебного времени. Поэтому, конечно, уже с первого курса, фактически с ноября, наши студенты выходят вначале на пассивную практику, видят процессы, в чем нужно будет участвовать, какова их будущая профессиональная деятельность. Практика — это самая основная часть медицинских знаний, которые мы сегодня даем.

Но это тоже факт: после пассивной практики, первого знакомства, которое идет месяц-полтора, где-то порядка 7-9 человек пишут заявления и уходят из колледжа. То есть они столкнулись с непосредственной деятельностью, они увидели те кризисные моменты, которые могут коснуться их, увидели специфику работы и приняли такое решение. Но я думаю, что это в любом случае не очень большой процент. Отсюда вытекает наша актуальная задача — мы на сегодняшний день занимаемся вопросами ранней профессионализации, делаем все возможное, чтобы использовать любые ресурсы в этом плане. Мы начинаем работать со школьниками 6-5 класса и выше, чтобы они увидели, в чем им нужно будет участвовать.

Могу привести пример. Мы используем федеральный проект «Профессионалы». За эти дни на наших площадках побывали 400 школьников.

- Это местные, великолукские?

- Это южная зона Псковской области, в основном Великие Луки, но мы активно работаем со всей южной зоной Псковской области. «Билет в будущее» — это уже более продолжительный период, когда они проводят свои пробы по тем или другим направлениям, начинают углубляться в понимание, что это за профессия. Благодаря этим грантам, связанным с «Билетом в будущее», мы показываем очень большое количество людей, порядка тысячи человек за несколько лет у нас прошли через эту систему. Сейчас мы вошли с комитетом по образованию в систему дополнительной образовательной программы «Основы медицины», мы тоже ее реализуем. Это вообще занятия со школьниками, дополнительные занятия, которые проводят каждую неделю. И это тоже дает свои большие результаты.

- Есть ли в колледже свои традиции, ежегодные мероприятия? Что проводите помимо учебы?

- Есть. Во-первых, колледжу уже 90 лет, так что традиции сформировались. Я хотел бы отметить, что период, когда мы говорили только об обучении, закончился. Сейчас очень много стали говорить о воспитательной работе. Много, что очень приятно. И даже заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что нужно развивать так называемые мягкие навыки — это как раз вопросы и коммуникации, и культуры, и нравственности. Как мы это реализуем? Например, у нас ежегодно проходят три научно-практические конференции. Они связаны с цифровизацией, профессиональной деятельностью, патриотическим воспитанием. Причем в этих конференциях по приглашению участвуют студенты из других колледжей, а также из других стран — Белоруссии, Казахстана.

У нас регулярно проходят игры «Что? Где? Когда?» Это тоже наша традиция, и мы участвуем в городских состязаниях. Из года в год наши студенты становятся победителями. Мы пытаемся войти во все проекты, которые делает Российская Федерация, например, это движение «Большая перемена». Наша студентка выиграла, добилась того, что ее поощрили на 1 миллион рублей для личного роста, развития. В этом году наша команда студентов вошла в двадцатку лучших средних профессиональных образовательных учреждений Российской Федерации. И в рамках этой победы, двадцатки, нам дали два миллиона рублей на развитие. И студенты приняли решение, (органы самоуправления проводили собрание), что эти два миллиона рублей пойдут на модернизацию спортивного зала. Спорт — это тоже традиция колледжа: баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика.

- Какие молодцы студенты. Вот мы вернулись к вопросу о том, откуда появились деньги на ремонт спортивного зала. Александр Анатольевич, Великолукский медицинский колледж, наряду с псковским колледжем, — неоценимо важные для Псковской области учреждения, кадровый голод в сфере здравоохранения стоит на повестке дня уже давно и едва ли ослабнет в ближайшие годы. Региону нужны врачи. А есть ли у абитуриентов интерес к поступлению на медицинские специальности? Какова, по вашим наблюдениям, тенденция — число желающих стать врачом увеличивается или уменьшается из года в год?

- Среднее профессиональное образование в соответствии с законом «Об образовании» Российской Федерации: поступление студента на общедоступной основе. То есть фактически любой абитуриент, который подал заявление в любой колледж на территории России, фактически, должен быть принят. Но есть исключение из этого правила, которое тоже в законе прописано: если бюджетных мест не хватает, тогда появляется конкурс.

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- Есть ли конкурс в вашем колледже?

- На протяжении последних пяти лет у нас в среднем конкурс на «Лечебное дело» на место — 3 человека, это очень большая единица. На «Сестринское дело» — примерно 2 человека. Это показатель того, что желание получать эту специальность есть.

Мы проводили опросы, анкетирование среди наших студентов. Если говорить об общей ситуации, то интерес к медицинским знаниям растет, поэтому очень многие принимают решение пойти в медицинское образовательное учреждение. Это один фактор. Многие из них говорят о том, что есть стабильность в предоставлении и сохранении рабочего места. А также студенты отмечают общественную значимость данной профессии, особенно это стало видно в пандемию COVID-19, когда об этом стали говорить.

При этом я хотел бы отметить, что очень многие, большинство, указывают желание учиться в именно Великолукском медицинском колледже. Нам это приятно.

- Какие у колледжа планы, проекты? Какие пути развития видите для себя в ближайшие годы?

- Великолукский медицинский колледж находится в непрерывном режиме поиска и развития. Учебное заведение технологически и юридически готово перейти на новый уровень работы Многофункционального центра прикладных профессиональных квалификаций и принять до 80% медиков среднего звена Псковской области для повышения квалификации и переподготовки, может вести активное образование и среди граждан, которые не имеют медицинского образования. Мы много говорим сегодня о работниках, поддерживающих тех, кто нуждается в социальном уходе (сиделка, специалист по медицинскому и социальному уходу), о подготовке тех, кто призывается или идет добровольцем в российскую армию (тактическая медицина). Уверен, необходим многофункциональный центр. Предполагается, что данная обособленная структура медицинского колледжа будет работать в трех направлениях непрерывного медицинского образования: дополнительное образование, аккредитация и аттестация; станет методическим центром для разработки проектов по участию в грантовых программах и национальных проектах, центром общественной деятельности медицинского профессионального сообщества.

Беседовала Ксения Иванова