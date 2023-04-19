Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая

Россиян ждут дополнительные выходные дни 1, 8 и 9 мая, сообщает Минтруд РФ в своем Telegram-канале.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», - приводит сообщение министерства «Интерфакс».

Кроме того, с 6 по 9 мая опять выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня - с 10 по 12 мая, добавили в министерстве.