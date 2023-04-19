Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
инициативы ЛДПР и новые проекты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
Топ учебных заведений
Оазис здоровья под Псковом
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Оплата за ОДН с марта
построй дом своей мечты
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 20.04.2023 12:390 Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском» 20.04.2023 12:280 Детское дефиле пройдет в псковском Fjord Plaza 20.04.2023 12:200 Губернатор навестил мобилизованных псковичей в зоне спецоперации. ВИДЕО 20.04.2023 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 20.04.2023 11:420 В парниковой российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 15.04.2023 19:356 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко

20.04.2023 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с вице-спикером регионального парламента его предложение оказывать поддержку инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туристической отрасли и гостиничного бизнеса. С данной инициативой Виктор Остренко выступил в марте на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Сыктывкаре. В чем ее суть? Каков «рецепт» спасения исторических усадеб Псковщины и найдет ли предложение вице-спикера дальнейшее воплощение?

Об этом и многом другом — в эфире. Также в рамках программы будут затронуты вопросы подготовки к юбилею Псково-Печерского монастыря, реализации муниципальной реформы на территории депутатского округа Виктора Остренко и мероприятий по догазификации.

Трансляция завершена 

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 154 человека
20.04.2023, 13:220 СК сообщил о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге 20.04.2023, 13:100 Запутанное дельце: как журналисты столетнюю правду искали 20.04.2023, 13:090 Сколько задолжали за мусор жители и юрлица Псковской области. ИНФОГРАФИКА 20.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
20.04.2023, 12:570 Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов 20.04.2023, 12:450 Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов 20.04.2023, 12:390 Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском» 20.04.2023, 12:280 Детское дефиле пройдет в псковском Fjord Plaza
20.04.2023, 12:200 Губернатор навестил мобилизованных псковичей в зоне спецоперации. ВИДЕО 20.04.2023, 12:070 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция? 20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 20.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко
20.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 апреля 20.04.2023, 11:580 Командующим Тихоокеанским флотом могут назначить уроженца Печор 20.04.2023, 11:510 Участника нападения на псковских десантников в Чечне осудили на 23 года колонии 20.04.2023, 11:420 В парниковой российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков
20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая 20.04.2023, 11:270 Всероссийский форум «Разговоры о важном» стартует в Пушкинских Горах 20.04.2023, 11:220 Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе приехала в Псков с рабочим визитом 20.04.2023, 11:170 Пассажирские катера до Талабских островов начнут курсировать в апреле
20.04.2023, 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть 20.04.2023, 10:510 Минометную мину обнаружили у паломнического центра в Печорах 20.04.2023, 10:480 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины 20.04.2023, 10:390 Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая
20.04.2023, 10:370 Подозреваемую в коррупции экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве 20.04.2023, 10:270 Сергея Вострецова переизбрали на пост председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ 20.04.2023, 10:140 Беспилотник в аэропорту Пскова обнаружили уборщики — Baza 20.04.2023, 10:060 Золотистый шакал мог попасть в Псковскую область из Эстонии — эксперты
20.04.2023, 09:530 Директор псковского аэропорта о сообщении про упавший дрон: Работали в штатном режиме 20.04.2023, 09:500 Посадку картофеля планируют 42% дачников в России 20.04.2023, 09:440 Пасхальные куличи распродают в магазинах Пскова. Фото 20.04.2023, 09:400 Два жилых дома сгорели в Псковской области
20.04.2023, 09:300 Первый в мире полет арт-объекта в космос состоится в декабре 2023 года 20.04.2023, 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 20.04.2023, 09:150 Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа 20.04.2023, 09:000 В России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»
20.04.2023, 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом 20.04.2023, 08:370 Не заниматься тяжёлой работой советует в Светлый четверг народный календарь 20.04.2023, 08:220 Трава снова горела на островах между псковскими деревнями Писковичи и Кусва 20.04.2023, 08:110 Национальный день донора крови отмечают 20 апреля
20.04.2023, 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове 20.04.2023, 07:530 Названы популярные продукты, которые подорожали в России 20.04.2023, 07:350 День открытых дверей пройдет в Псковском областном колледже искусств 20.04.2023, 07:170 Сколько минут можно загорать на весеннем солнце, объяснила врач
20.04.2023, 06:590 Минприроды предложило перекрыть кислород нелегальным заводчикам собак 20.04.2023, 01:111 Знаменитой уроженке Пскова предлагают присвоить звание Героя России 20.04.2023, 00:360 Власти Киева объяснили яркую вспышку над городом упавшим спутником НАСА 19.04.2023, 23:410 КПРФ решила выдвинуть на выборы мэра Москвы внука Зюганова
19.04.2023, 23:070 Силовики задержали экс-замминистра культуры по подозрению в коррупции 19.04.2023, 22:003 Более двух тысяч псковичей в 2023 году уведомили о размере их будущей пенсии онлайн 19.04.2023, 21:402 Псковские курсанты стали призерами всероссийской конференции «История Великой Победы» 19.04.2023, 21:240 И.о. прокурора Псковской области назначен Алексей Попов
19.04.2023, 21:200 Концерт органной музыки из цикла «Диалог продолжается» пройдет в Пскове 19.04.2023, 21:002 «Главного врага» рыбаков назвали в псковском МЧС 19.04.2023, 20:470 СМИ: дрон упал на территории аэропорта в Пскове 19.04.2023, 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России
19.04.2023, 20:200 Капитальный ремонт Тямшанской гимназии начался в Псковском районе 19.04.2023, 20:121 Псковичи могут внести посильный вклад в строительство мемориала «Курская битва» 19.04.2023, 20:010 Владимир Путин предложил подумать о возвращении термина «пионер»  19.04.2023, 20:001 Спрос на пекарей и кондитеров в компаниях СЗФО за год вырос почти на 40%
19.04.2023, 19:480 Андрей Турчак: Социальная догазификация находится на постоянном контроле «Единой России» 19.04.2023, 19:403 Россияне оценили идею сокращения новогодних выходных в пользу майских праздников 19.04.2023, 19:200 Участники конкурса «Чернильница» в 2023 году отправятся в Пушкинские Горы 19.04.2023, 19:180 О защите пчел от пестицидов рассказали агрономы Пскова
19.04.2023, 19:000 Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту 19.04.2023, 18:511 Туристы из России променяли отдых в Турции на путешествия в Египет 19.04.2023, 18:400 Студию звукозаписи предоставят участникам конкурса «Я так вижу» в Пскове 19.04.2023, 18:340 Иван Цецерский выведен из состава президентского Совета по развитию МСУ
19.04.2023, 18:200 Псковская область вошла в топ-20 регионов для молодежных путешествий 19.04.2023, 18:150 Царские, наградные и в честь инаугурации Путина: какие медали продают псковичи с рук 19.04.2023, 18:141 Новый мурал рисуют на улице Труда в Пскове. ФОТО 19.04.2023, 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана
19.04.2023, 18:001 Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства проходит в Пскове 19.04.2023, 17:590 Межведомственные киберучения впервые провели в Псковской области 19.04.2023, 17:540 Справороссы предложили на федеральном уровне отменить транспортный налог для участников СВО 19.04.2023, 17:530 Псковских курсантов подняли по тревоге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru