Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с вице-спикером регионального парламента его предложение оказывать поддержку инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туристической отрасли и гостиничного бизнеса. С данной инициативой Виктор Остренко выступил в марте на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Сыктывкаре. В чем ее суть? Каков «рецепт» спасения исторических усадеб Псковщины и найдет ли предложение вице-спикера дальнейшее воплощение?

Об этом и многом другом — в эфире. Также в рамках программы будут затронуты вопросы подготовки к юбилею Псково-Печерского монастыря, реализации муниципальной реформы на территории депутатского округа Виктора Остренко и мероприятий по догазификации.

Трансляция завершена