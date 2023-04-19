Общество

Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о планах рассылать электронные повестки в отдельных регионах через портал «Госуслуг», говорится в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через "Госуслуги"», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что сейчас граждане, подходящие под критерии для призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным через Почту России. В первом случае уведомление может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы, пишет RuNews24.

«Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта», — уточнили в министерстве, пояснив таким образом, почему их не могут вручать таким способом.