Общество

Тестовая рассылка цифровых повесток может начаться в рамках весеннего призыва

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что электронные оповещения о явке в военкомат будут рассылаться через портал госуслуг уже в рамках текущего весеннего призыва. Тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства РФ.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», - сказал Локтев.

Полковник рассказал, что оповещение будет происходить через портал «Госуслуги». Также призывникам будут напоминать о необходимости явиться в военкомат по телефону и с помощью смс-рассылки, пишет RuNews24.

По словам Локтева, в остальном порядок направления граждан на воинскую службу не меняется.