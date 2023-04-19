Общество

Михаил Ведерников опубликовал подробное видео поездки в зону СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал подробное видео поездки в зону СВО в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона посетил мотострелковый полк, укомплектованный мобилизованными военнослужащими. 35% личного состава – жители Псковской области.

«Наши бойцы по возможности с комфортом обустраивают быт. В окопах есть своя полевая кухня, медицинский кабинет и баня. Мобилизованные всем обеспечены – но, конечно, всегда рады весточке и посылке из дома», - отметил он.

Губернатор осмотрел стрелковые ячейки, познакомился с работой медицинской роты, операционно-перевязочного блока.

«С начала СВО стоматолог принял 570 человек. Медикаментами бойцы обеспечены на 300%. Также есть и комната отдыха, баня с парилкой и конечно полевая кухня», – перечислили Михаил Ведерников.

Он напомнил мобилизованным, что их жёны могут обращаться с любыми вопросами, которые будут оперативно решены.

«Договорились, что и дальше будем помогать со всем необходимым по запросу от командования», – заключил псковский губернатор.