Общество

Губернатор навестил мобилизованных псковичей в зоне спецоперации. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доставил гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня ночью вернулся из расположения псковской бригады спецназа и мотострелкового полка, где служит большое количество наших мобилизованных. Отвезли нашим бойцам несколько фур с грузом – противодроновые ружья, коптеры, кое-что из тактического снаряжения, стройматериалы, адресные посылки и многое другое. Осмотрел, как обустроен быт, в каких условиях оказывается медицинская помощь, побывал на позициях и, конечно, пообщался с командирами и бойцами», – отметил Михаил Ведерников.

Также глава региона сообщил об оценке командованием мобилизованных псковичей: «Достойно стоят на защите нашей страны».

Губернатор добавил, что продолжит оказывать всю необходимую помощь и поддержку.