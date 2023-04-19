Общество

Условия поступления в школу не по прописке перечислил Геннадий Иойлев

Ребенок может поступить в первый класс в любую школу при наличии свободных мест, рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«На сегодняшний день действует постановление администрации города Пскова №124 о закреплении определенных территорий за образовательными учреждениями. Дети, зарегистрированные на этой территории, имеют соответствующее право подать заявление о поступлении в первый класс. Да, первый этап зачисления проходит с 1 апреля по 30 июня, в этот период зачисляются все дети по закрепленной территории, а затем, если остаются свободные места, родители могут подать заявление в любое образовательное учреждение на территории города Пскова», – рассказал Геннадий Иойлев в эфире ГТРК «Псков».

Он отметил, что преимущественное право на зачисление в образовательное учреждение имеют дети, зарегистрированные в районе, который закреплен за школой, братья и сестры тех детей, которые уже обучаются в данном учреждении, а также льготные категории, например, дети работников правоохранительных органов.