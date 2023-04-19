Общество

Риск обучения первоклассников во вторую смену в новом учебном году оценил Геннадий Иойлев

Риска обучения первоклассников во вторую смену в Пскове в следующем учебном году не предвидится. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Такого риска нет, потому что учащиеся первых классов обучаются исключительно в первую смену. Все. В нашем городе такого риска нет. В соответствии с санитарными требованиями, во вторую смену только более старшие учащиеся (занимаются - ред.)», – подчеркнул Геннадий Иойлев в эфире ГТРК «Псков».

Он напомнил, что в городе на данный момент стремятся перевести обучение школьников полностью на первую смену. Для этих целей проводят капитальный ремонт школ, строят новые образовательные учреждения.

Прием детей в первый класс стартовал в Пскове 1 апреля и продлиться до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля. С этого момента подать заявление о приеме в первый класс могут все желающие. Зачисление происходит при наличии свободных мест.