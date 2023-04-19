Общество

Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. ВИДЕО

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области отработали беспарашютное десантирование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Летчики авиационной эскадрильи, подразделения СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированные в Пскове, Санкт-Петербурге, Калининграде, Великом Новгороде, Республиках Карелия и Коми, отработали беспарашютное десантирование.

В ходе занятий, проходивших под Санкт-Петербургом, росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 и Ка-226 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната.

Проведение тренировок проконтролировал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев.