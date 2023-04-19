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Михаил Ведерников: Ураза-байрам символизирует духовное обновление

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех мусульман региона с праздником Ураза-байрам.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Этот благостный день символизирует духовное обновление, призывает всех, кто чтит праздник, к благодеяниям, созиданию и милосердию. Желаю сохранить чистоту и искреннюю веру в ваших сердцах! Помощи Всевышнего нам во всех добрых делах и начинаниях», – написал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Ранее с праздником Ураза-байрам всех мусульман России поздравил президент страны.

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Напомним, Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр, известен также как Праздник разговения — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста. Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется.