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Общество

Лидер псковских профсоюзов: Первомай — не просто «дачный праздник»

21.04.2023 12:55|ПсковКомментариев: 0

День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда — не просто «дачный праздник». Такое мнение председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выразил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это не так совершенно. Посмотрите, сколько мероприятий только в Псковской области, а что в стране? От Калининграда до Камчатки — сколько людей примет участие в первомайских мероприятиях, власть будет с нами, реализация лозунга состоится. Может, для кого-то, кто не догоняет, извините за сленг, это просто "дачный праздник", а для нас это работа», – отметил гость студии. 

Ранее утвердили план праздничных первомайских мероприятий, которые пройдут в Пскове.

Теги: #профсоюзы #первомай
Источник: Псковская Лента Новостей
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