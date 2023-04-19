Общество

Лидер псковских профсоюзов: Первомай — не просто «дачный праздник»

День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда — не просто «дачный праздник». Такое мнение председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выразил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это не так совершенно. Посмотрите, сколько мероприятий только в Псковской области, а что в стране? От Калининграда до Камчатки — сколько людей примет участие в первомайских мероприятиях, власть будет с нами, реализация лозунга состоится. Может, для кого-то, кто не догоняет, извините за сленг, это просто "дачный праздник", а для нас это работа», – отметил гость студии.

Ранее утвердили план праздничных первомайских мероприятий, которые пройдут в Пскове.