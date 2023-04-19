Общество

На участие в ярмарке «Весна-2023» в Великих Луках поступило более 250 заявок

На участие в универсальной торговой ярмарке «Весна-2023» в Великих Луках поступило более 250 заявок. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский / Telegram

«Сегодня в городе проходит универсальная торговая ярмарка "Весна-2023". Такие ярмарки традиционно проходят дважды в год и являются значимым и популярным мероприятием как среди производителей, так и среди покупателей», - отметил Николай Козловский.

По словам главы города, в этом году на участие в весенней ярмарке подали заявки более 250 различных представителей производственных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности и общественного питания, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

«Причём среди участников не только великолучане, но и гости города из разных областей и соседних государств», - добавил Николай Козловский.

Напомним, ярмарка проходит на площади Ленина в Великих Луках сегодня, 22 апреля, она будет работать до 15:00.