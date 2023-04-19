Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
построй дом своей мечты
перерасчет платы за СОИ
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
кто придет работать в больницы региона?
Оазис здоровья под Псковом
инициативы ЛДПР и новые проекты
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
как юродивый Николка Псков спас
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Защита для псковских предпринимателей
маршруты силы
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 22.04.2023 12:260 Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров 22.04.2023 11:550 Главы трех районов Псковской области посетили мобилизованных в зоне СВО 22.04.2023 11:360 Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках 22.04.2023 10:410 Эксперт рассказал, у кого в России будет самая большая пенсия 22.04.2023 09:590 Исполнилось 153 года со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 15.04.2023 19:356 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках

22.04.2023 11:36|ПсковКомментариев: 0

Традиционная универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит на площади Ленина в Великих Луках сегодня, 22 апреля, она будет работать до 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Напомним, в связи с проведением ярмарки прекращено движение автотранспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на следующих автомобильных дорогах:

  • по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) до 16:00 22 апреля;
  • на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина до 16:00 22 апреля;
  • по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской до 16:00 22 апреля;
  • по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) до 16:00 22 апреля.

Объезд осуществляется по проспекту Ленина, Октябрьскому проспекту, улице Пионерской, улице Пушкина, улице Комсомольской.

Также запрещена стоянка автотранспортных средств до 16:00 22 апреля (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на площади Ленина, на проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина).

Помимо этого, на период проведения универсальной ярмарки «Всена-2023» не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

  • на площади Ленина и прилегающим к ней территориям;
  • на участке улицы Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и прилегающие территории в радиусе 50 метров;
  • на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской и прилегающие территории в радиусе 50 метров;
  • на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) и прилегающие территории в радиусе 50 метров.
Теги: #великие луки #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 232 человека
22.04.2023, 12:260 Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров 22.04.2023, 12:070 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% 22.04.2023, 11:550 Главы трех районов Псковской области посетили мобилизованных в зоне СВО 22.04.2023, 11:360 Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках
22.04.2023, 11:180 Житель Новоржева поссорился с соседом и нанес ему смертельную травму монтировкой 22.04.2023, 11:150 Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы 22.04.2023, 10:560 Отопительный сезон завершается в Великих Луках 22.04.2023, 10:410 Эксперт рассказал, у кого в России будет самая большая пенсия
22.04.2023, 10:180 Фотофакт: Новая разметка на Привокзальной площади в Пскове 22.04.2023, 09:590 Исполнилось 153 года со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина 22.04.2023, 09:381 Минюст включил Христо Грозева* в реестр иноагентов 22.04.2023, 09:190 Мужчину без пальцев на ноге ищут в Псковской области с 14 февраля
22.04.2023, 09:002 Предложение усыплять бродячих животных поддержали в Совфеде 22.04.2023, 08:000 Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района 21.04.2023, 22:120 Губернатор в кандидаты 21.04.2023, 22:000 Ветераны островской колонии отметили вековой юбилей общества «Динамо»
21.04.2023, 21:500 Лучшими в компьютерном многоборье среди пенсионеров Псковской области стали жители районов 21.04.2023, 21:400 Кто обязан подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, расскажут псковичам 21.04.2023, 21:300 Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки транспорта 21.04.2023, 21:201 «Мощное оружие» в борьбе с холестерином назвал врач
21.04.2023, 21:060 Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.04.2023, 21:000 Глава Великих Лук рассказал о мероприятиях на встрече воздухоплавателей 21.04.2023, 20:500 Свыше семи тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России 21.04.2023, 20:400 Инфекционист предупредила о нападающих на людей воронах
21.04.2023, 20:300 Предка знаменитой справочной правовой системы показали псковские архивисты 21.04.2023, 20:231 ПЛН-ТВ: Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове 21.04.2023, 20:200 Псковские номинанты отправились на церемонию вручения «Золотой маски» 21.04.2023, 20:000 Стала известна программа «Недели здоровья» в Пскове
21.04.2023, 19:501 Кумулятивный эффект ожидает Александр Братчиков от возможного введения новых налоговых льгот 21.04.2023, 19:470 До +21°C прогреется воздух в Псковской области 22 апреля 21.04.2023, 19:400 Субботник прошел в Псковском филиале университета ФСИН России 21.04.2023, 19:301 Сигареты под цистерной обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе
21.04.2023, 19:202 Российская пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла семь домов 21.04.2023, 19:100 Посмотреть из окна михайловского кабинета Гейченко смогут посетители саратовского музея 21.04.2023, 19:000 Псковских пчеловодов предупредили о смертельно опасном клеще 21.04.2023, 18:560 Свыше 14 тысяч псковичей определили территории для благоустройства
21.04.2023, 18:560 Нарушения выявили в деятельности псковской охранной организации 21.04.2023, 18:530 Прием заявок на фестиваль поэзии «Словенское поле» открыли в Псковской области 21.04.2023, 18:490 Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников МСУ за стремление сделать жизнь лучше 21.04.2023, 18:460 Свыше 70 штрафов ГИБДД не оплатила компания в Псковской области
21.04.2023, 18:450 Второй этап благоустройства Детского парка начался в Острове 21.04.2023, 18:440 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» провели в Пскове 21.04.2023, 18:420 Пскович с топором украл велосипед горожанки 21.04.2023, 18:400 Крида и Хованского хотят привлечь к ответственности за незаконную рекламу
21.04.2023, 18:400 Вечный огонь зажгут в городе Дно ко Дню Победы 21.04.2023, 18:320 Автобус опрокинулся в Стругах Красных, пострадали пять женщин 21.04.2023, 18:260 В рубель: Работать за еду, есть насекомых и прятать миллионы от Вассермана 21.04.2023, 18:230 Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. ВИДЕО
21.04.2023, 18:202 Александр Козловский: Эту избирательную кампанию мы пройдем достойно 21.04.2023, 18:200 Традиционный конкурс школьных музеев в России посвятят цифровизации экспозиций 21.04.2023, 18:170 Российский подросток напал с ножом на свою бабушку в ходе ссоры 21.04.2023, 18:152 Александр Котов: С таким кандидатом будет несложно проводить избирательную кампанию
21.04.2023, 18:141 Поголовье свиней в Псковской области увеличилось почти на 30% 21.04.2023, 18:033 Михаил Ведерников: Сделано много, но предстоит сделать еще больше 21.04.2023, 18:000 Псковичи уберут 45 территорий в рамках всероссийского субботника 21.04.2023, 17:590 Мастер-класс баяниста Андрея Шелыганова пройдет в Пскове
21.04.2023, 17:520 Вячеслав Володин предложил ограничить онлайн-обучение в школах 21.04.2023, 17:480 Свой любимый профсоюзный лозунг назвал Игорь Иванов 21.04.2023, 17:420 «Десант волонтеров» высадился у Покровской башни 21.04.2023, 17:333 Александр Котов: Я не сомневаюсь, что Михаил Ведерников победит на выборах
21.04.2023, 17:230 Проверку проведут в Пскове из-за неправильной утилизации мусора 21.04.2023, 17:130 Падает ли в Пскове спрос на квартиры в новостройках? 21.04.2023, 17:051 Михаил Ведерников: Мы выполнили и перевыполнили все предвыборные обещания 21.04.2023, 17:000 Псковский губернатор подвел итоги перезагрузки работы органов власти в регионе
21.04.2023, 16:550 Траты Псковской области по направлению СВО превысили 700 млн рублей 21.04.2023, 16:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 апреля 21.04.2023, 16:513 Александр Гончаренко станет вторым кандидатом для участия в праймериз «Единой России» на пост губернатора 21.04.2023, 16:463 Корпус гостиницы на месте бывшей «шпагатки» в Пскове планируют открыть в 2024 году
21.04.2023, 16:390 Пассажиропоток в Псковской области вырос почти в 20 раз  21.04.2023, 16:360 Пустошка вошла в перечень городов с качественной городской средой 21.04.2023, 16:333 15 тысяч рабочих мест хотят создать в Псковской области в ближайшие пять лет 21.04.2023, 16:304 Михаил Ведерников: Здравоохранение - приоритетное направление для региона
21.04.2023, 16:270 Об особенностях обращений 2022 года рассказали уполномоченные Александру Котову 21.04.2023, 16:240 Псковский губернатор: Мы заработали серьезный кредит доверия у федерального правительства 21.04.2023, 16:220 «Подстрочник»: Как превратить детский лагерь в лучшее место на Земле? ВИДЕО 21.04.2023, 16:210 Михаил Ведерников поблагодарил региональную команду за развитие области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru