Общество

Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках

Традиционная универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит на площади Ленина в Великих Луках сегодня, 22 апреля, она будет работать до 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в связи с проведением ярмарки прекращено движение автотранспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на следующих автомобильных дорогах:

по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) до 16:00 22 апреля;

на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина до 16:00 22 апреля;

по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской до 16:00 22 апреля;

по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) до 16:00 22 апреля.

Объезд осуществляется по проспекту Ленина, Октябрьскому проспекту, улице Пионерской, улице Пушкина, улице Комсомольской.

Также запрещена стоянка автотранспортных средств до 16:00 22 апреля (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на площади Ленина, на проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина).

Помимо этого, на период проведения универсальной ярмарки «Всена-2023» не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

на площади Ленина и прилегающим к ней территориям;

на участке улицы Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и прилегающие территории в радиусе 50 метров;

на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской и прилегающие территории в радиусе 50 метров;

на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) и прилегающие территории в радиусе 50 метров.