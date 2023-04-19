Общество

Полярное сияние видели жители европейской части России

Яркое полярное сияние в ночь с 23 на 24 апреля видели во многих регионах европейской части России, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в социальной сети «ВКонтакте». Псковская область не стала исключением.

Локнянский район. Фото: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Северное сияние в Локнянском районе запечатлел заместитель главы района Иван Белугин. Он уточнил, что сделал снимок в районе деревни Утехино.

Себеж. Фото: Татьяна Тарасова / «Жесть по-псковски»

Также снимками полярного сияния из разных уголков области поделились подписчики группы «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Порхов. Фото: Влад Рузанов / «Жесть по-псковски»

Снимки полярного сияния в группе разместили жители Пскова, Себежа, Порхова, Новоржева, Великих Лук, Пыталово и других муниципалитетов.

Новоржев. Фото: Наталья Баранова / «Жесть по-псковски»

Ранее сообщалось, что астрофотограф Петр Митрофанов сфотографировал полярное сияние под Изборском.

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Некоторые наблюдатели, между тем, были далеки от восторгов, заявив, что северное сияние в нетипичных широтах — плохой знак: «Что-то страшное грядет». На самом деле по поводу этого небесного явления существуют самые разные поверья. Норвежцы, например, расценивали его чисто практически — как предвестник плохой погоды. У ряда народов люди, видевшие северное сияние, считались удачливыми: «долго будут жить». А в Японии бытовало мнение о том, что если беременная женщина увидит северное сеяние, а потом родит сына, мальчик вырастет сильным и мужественным, сообщает МК.

Но есть и приметы, связывающие «танец небесных всполохов» с войной - поскольку на небосводе, считали скандинавские племена, танцуют валькирии, чьи щиты и доспехи отбрасывают яркие блики. Особенно опасным считался красный цвет северного сияния.

Однако, если следовать эсхатологической логике, жители российского Заполярья, где это небесное явление - история привычная, должны были бы жить в постоянном страхе. Конечно, такого не происходит. Поэтому остается только позавидовать фотографам, которым в необычную ночь посчастливилось сделать красивые снимки.